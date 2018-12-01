談九二共識 韓國瑜：我的主張和總統不一樣

2018-12-01 12:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市當選人韓國瑜今前往杉林參加瓜瓜節活動，韓國瑜表示，蔡英文提到兩岸政策是中央權限，但他認為自己的主張重視的是經濟，蔡比較重視政治面，兩者並不一樣。

韓國瑜說，農民最頭痛的問題就是通路，賣不到好價錢，站在市府的立場，如何讓他們種出來的東西能有好價格，這是最大的挑戰，未來他會幫農民搶訂單，一種是內銷、一種是外銷，外銷是想辦法幫大家找到通路，外銷有訂單，內銷價格就會趨於穩定，收入也會有保障，經濟就會改善。

韓國瑜也指出，他選前就說要尊重九二共識，如果屏東、台南這些縣市首長，願意尊重他的政治主張，照顧農民朋友，屏東潘孟安縣長願意來拜訪，他非常樂意，未來高雄市幫助農民，絕對不會自私的，也希望與周邊的縣市幫農民一起找到通路。

韓國瑜強調，他支持九二共識，也獲得高雄市民的授權，這個訊號很強烈，就是東西要賣得出去，當高雄市這班快速的列車往前衝的時侯，屏東、嘉義或桃園要去思考，縣市長最重要的是該去思考如何幫市民牟取更好的成果，高雄市這班列車不會等任何人。

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