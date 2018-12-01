中選會主委延辭為領年終？ 政院：哪天辭都領得到

九合一綁10項公投選舉，發生眾多亂象，中選會主委陳英鈐上月25日請辭，但公文卻仍顯示陳英鈐是「休假」中，藍營質疑是為領30萬元年終。（資料照）

2018-12-01 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕九合一綁10項公投選舉，發生投票大排長龍、邊投票邊開票，以及開票到隔天凌晨等亂象，中選會主委陳英鈐上月25日請辭，但公文卻仍顯示陳英鈐是「休假」中，藍營質疑是為領30萬元年終。對此，行政院發言人Kolas Yotaka表示，由於陳英鈐是向大學借調來的，不管哪天離職，回到學校都能領取年終獎金。

國民黨發言人洪孟楷在臉書發文質疑，對照公務人員發放年終獎金規定，政務人員在11月30日前辭職者無法獲得，12月1日仍在職者可獲得1.5個月年終獎金，陳英鈐「假請辭真休假」，將可多獲得高達30萬元的年終獎金。

中選會聲明稿指出，陳英鈐辭職生效時間為12月3日，但並未對年終獎金做出回應。

綜合媒體報導，行政院發言人Kolas Yotaka說，陳英鈐是向國立大學借調來政府機構，不論哪一天辭職，都能回到學校領取一定比例的年終獎金，而且陳英鈐是為交接公務，並非藍營所質疑為貪圖年終獎金。

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