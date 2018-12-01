與各縣市選後檢討 蔡英文：府院黨人事重新佈局

民進黨中央今到台中市舉行總統與縣市幹部選後座談會，總統蔡英文出席。（記者廖耀東攝）

2018-12-01 11:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中央今天到台中市舉行總統與縣市幹部選後座談會，總統蔡英文表示，選舉的結果是必須接受的結果，因此全面開檢討會，在檢討後會重新進行人事的佈局，包括府、院黨及各地團隊進行重新整理，要讓整體團隊在下階段發揮戰力。

民進黨中央今天在台中市舉行選後的第三場檢討座談會，對象為台中市的黨公職及後援會，整個氣氛相當低迷，每個人的表情凝重，看不到一絲笑容。

蔡英文在檢討會進行前致詞表示，選舉的結果是必須接受的結果，在此情況下必須進行檢討。

蔡英文指出，台中團隊確實是非常認真，對未來有很多擘劃及想法，也盡力透過政策執行，替台中未來的發展打下好的基礎。

為林佳龍敗選抱不平

蔡英文表示，林佳龍團隊在2014年組成後，很用心、很認真，也很賣力，但她個人認為，這次選舉對用心做事、認真做事，而且對台中提出長遠發展，沒有得到連任機會的林佳龍而言不公平，「我是如此感覺」，但大環境如此，就面對這次民意所提出的檢視。

蔡英文指出，這就是為何她在選舉後開始深度及全面檢討，而且無論是針對中央、地方政策及選舉策略，甚至很多其他因素都要一起來檢討。

蔡英文強調，檢討後要重新進行人事的佈局，而此一人事重新佈局，包括府、院、黨及各地團隊進行重新整理，要讓整體團隊在下階段發揮戰力。

蔡英文指出，檢討過程很困難，必須面對過去做不足、做不好，過程不好受，也讓人感到挫敗，但此為做為一個政黨團隊必須經歷。

希望團隊更直接、更大聲表達訊息

她並希望在座團隊幫助徹底檢討，在整隊過程中，能夠提供更精準的方向，做為團隊的成長，她還要大家更直接、更大聲一點，讓她很清楚接受到幹部要表達訊息，因為她認為是很重要過程，她更要一起打選戰的支持者持續支持。

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