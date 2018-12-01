副市長離去有無接任人選？ 柯文哲：還在找

2018-12-01 11:13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲小內閣將異動，柯市府3位副市長中，林欽榮已請辭獲准，擔任「白綠橋梁」的陳景峻也表態想要休息。對於副手離去後有沒有接任人選？柯文哲今天上午表示，接任人選還沒有，還在找。

柯市府內閣中，心腹蔡壁如將請長假考慮去留、林欽榮因向交通大學借調期限問題選擇離去、陳景峻表態想休息、副市長鄧家基可能留任、工務局長彭振聲要辭去局長職務，加上多位一級首長，從局長升任副祕書長，在12月25日前，柯文哲有多個首長職缺須補齊。

對於無法慰留林欽榮。柯文哲表示，因為向這種學校借調的，除非他要離職（向學校請辭），不然很麻煩。而陳景峻想休息，柯也說， 差不多啦，哀，其實選完，要休息給大家休息一下也好。

柯文哲表示，副市長留下的接任人選，還沒有，還在找，要再想一下，而局處首長缺的就很多個，不過大部分還是會留任。

至於林欽榮主責北市府重要的東區門戶計畫和台北市選委會主委工作該怎麼辦？柯文哲說，東區門戶計畫都有列管，所以每個子計畫都有專案負責人，所以林欽榮走後，只是少一個協調者，事實上，每個計畫本來就有追蹤列管表，這還好，而選務工作方面，還有25天不要緊張，驗票什麼應該都會弄完，25天內這些都可以搞定。

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