一邊一國佔民進黨當選議員席次2成7 阿扁：雖不滿意仍具信心

2018-12-01 10:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁今透過新勇哥物語表示，一邊一國總得票數占民進黨總得票數27.7％、當選席次占民進黨議員當選席次26.9％，一邊一國議員候選人平均每位10328票，比民進黨議員候選人平均每位9445票多些，他認為一邊一國連線縣市議員選舉結果雖不滿意，卻仍具信心。

九合一大選民進黨慘敗，民進黨內一邊一國連線的政治方向引起討論。阿扁今透過勇哥物語指出，首先要對連線推薦的縣市議員當選人表達恭喜之意，並期勉繼續秉持加入連線推動「台灣中國，一邊一國」主張，對未能蟬連成功和未能如願進軍議會的先進，也要表達歉意，並期勉大家再接再厲，永不放棄。

勇哥物語彙整這次選舉相關數據指出，國民黨提名席次493、當選394、當選率79.9％﹔一邊一國推薦席次103、當選64、當選率62.1％。

民進黨提名407、當選238、當選率58.5％﹔台聯黨提名10、當選5、當選率50％﹔時代力量提40、當選16、當選率40％親民黨提名28、當選9、當選率34.6％﹔基進黨提名12、當選0、當選率0％。

關於一邊一國部分，議員總得票數1063840票、民進黨議員總得票數3844201票、一邊一國總得票數占民進黨總得票數的27.7％。

一邊一國議員當選席次64席、民進黨議員當選席次238席、一邊一國議員當選席次占民進黨議員當選席次的26.9％。

一邊一國議員候選人平均每位10328票、民進黨議員候選人平均每位9445票，一邊一國議員候選人平均每位票數多於民進黨議員候選人平均每位票數883票。

阿扁認為一邊一國連線還是有一定行情的，雖不滿意，仍具信心！

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