民進黨慘敗 葉望輝：蔡總統擔心如何讓泛綠陣營回歸

葉望輝認為，台灣九合一選舉後，蔡英文總統要如何讓泛綠陣營回歸，避免國民黨在2020年奪回政權，是個很重大的挑戰。（資料照）

2018-12-01 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕前美國副總統錢尼副國安顧問葉望輝（Stephen J.Yates）今日接受海外媒體專訪，談到台灣九合一選舉結果，他表示，「非常驚訝」民進黨輸掉高雄市長選舉，但不認為會造成太大的戰略性影響，然而，面對民進黨慘敗，蔡英文可能正在擔心如何讓泛綠陣營回歸，否則2020年國民黨將重返執政。

葉望輝今日接受《路德社》主持人路德專訪，談及台灣選舉結果，葉望輝表示，自己對台灣政治的了解不是百分之百，「我不是台灣人，也不住在台灣，但是我花很多時間觀察台灣的政治」，他認為，此次大部分台灣選民的投票，是表達對個別候選人的喜好，「中國議題」不是最重要的因素。

葉望輝坦言，「非常驚訝」民進黨輸掉高雄市長選舉。他認為，民進黨在當地執政太久，選民可能覺得，「有點改變不是很好嗎？任何政治家或政黨，他們執政的時間太久，也許會懶惰一點」，所以讓國民黨候選人韓國瑜贏得選舉。

葉望輝擔心 選後國民黨「復活」親中政策

葉望輝指出，馬英九執政時期，國民黨主張「九二共識」的口號，兩岸政策「非常親中」，此次選舉後，若國民黨將馬英九執政時期的對中政策「復活」，將是「很可惜的一個後果」，但他仍樂觀表示，選舉的結果沒有永久性，近十幾年來的台灣選舉，國民黨、民進黨的輪流獲勝，正是「鐘擺效應」的充分發揮。

葉望輝說，此次地方選舉，他不覺得造成太戰略性的結果，但是，蔡英文總統可能有點擔心，未來要如何讓許多泛綠陣營的人「回歸」、重新支持她，否則，國民黨在2020年重返執政，就真是戰略性地改變了。

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