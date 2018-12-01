得票數有玄機 馬英九「死亡之握」被她破解了？

2018-12-01 09:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有網友以「死亡之握」kuso前總統馬英九，就連馬英九本人也曾以此自嘲，但這回莫非要被藍營女議員「破咒」了！

第3屆南市議員選舉，被封稱「台南祝祝姐」的國民黨市議員林燕祝，以「19628」票拿下第7選區（永康區）第一高票連任，也是全市女議員中最高票，她與媒體閒聊時「爆料」，得票數諧音「英九6號發」，是冥冥之中註定的神奇！

林燕祝說，選舉投票前，前總統馬英九於10月19日陪同她在永康區自強路黃昏市場掃街拜票，經土地公廟上香祈福，一家彩券行在對面，屋主正是她的好朋友，因此進去拜票，馬英九也跟彩券行屋主拍照留念，11月23日下午她再度掃街拜票時，還大聲祝福彩券行開頭獎。

結果，11月26日開出的威力彩第107095期頭獎，落在台南市，1注獨得3.09億元，而開出頭獎的彩券行正是這家彩券行。

「我的話這麼靈嗎？」林燕祝說，好友興奮打電話告訴她真的開頭彩時，不禁回想應該是土地公神威顯赫，開頭彩慶賀，這次國民黨勝選，「人家都說受韓風影響，但我是馬總統加持的」，「英九」19加上自己競選號次6號一路發，「19628就是這麼來的」。

林燕祝還打趣說，當時隨行助選人員跑去發文宣，害她一時之間沒錢簽中威力彩，「3.09億元離開了我」，很多事情冥冥中註定，真的不可不信！

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