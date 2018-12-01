憂心兩年後立委選舉 綠委：要求中央回應民意

2018-12-01 07:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市長選舉及市議員選舉大勝，面對兩年後立委選舉，讓民進黨心驚驚，立委選區太平大里的民進黨立委何欣純便表示，此次市長市議員選舉結果讓民進黨員憂心，她會要求中央要回應民意，不是只有黨組織要調整，行政院的政策也要調整。

此次的台中市市長及市議員選舉結果，讓有意爭取連任及參選下一屆立委選舉的黨員心驚，因為不管是立委選區太平大里的第7選區或者是烏大龍加上沙鹿、霧峰的第2選區，不但盧秀燕的選票都勝過林佳龍，而且國民黨籍的市議員得票幾乎都是前幾名。

此次的太平及大里霧峰的國民黨市議員當選人得票數都超2萬多，而且都是名列前矛，而民進黨的第一名得票數者卻與國民黨第2或者是第3名票數有明顯差距。

已傳出得票數相當高的國民黨市議員已有意參選立委，甚至曾參選該區，知名度相當高的國民黨中央黨部的副秘書長鄭麗文要捲土重來。

另外 ，立委選區的2選區，在本屆與立委顏寬恒對決的市議員陳世凱雖挑戰失利，但當時兩人只差5、6千票左右，而前一屆市議員選舉，陳世凱還獲得烏日大肚龍井第一高票，得票數達2萬多票，但本次市議員選舉，陳世凱則只獲第五名，只獲得1萬3千多票。

而此次顏寬恒更全力輔選盧秀燕，在自己的選區中，為盧秀燕辦理多場說明會，動用自己的人馬來輔選盧秀燕，因此盧秀燕在其選區的得票數都勝過林佳龍，等於是顏寬恒提前操兵成功，也為自己未來參選連任加分，

此一現象，增加了民進黨在第2選區提名的困難度，雖然現在民進黨必須先考慮北北屯區立委補選的問題，但是補選完，還是要面對第2選區立委要提名誰的問題，究竟是空降候選人 ，還是繼續提名已選過二次立委的陳世凱。

何欣純憂心地說，從選舉結果可看出中央政策已影響到地方選區，深恐未來中央政策再不回應民心，選民會將氣出在立委選舉上，失敗會延燒到立委選舉，因此她對中央說出實話，會在行政及立院的會議上，說該說的話，要求不只黨組織要調整，行政院政策也要調整。

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