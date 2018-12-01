中國又蠻橫打壓！天津旅博會不准出現中華民國

台灣旅遊業者上月初參加天津旅博會，文宣廣告遭官方撤下中華民國等字眼。（讀者提供）

2018-12-01 06:41

台灣近20家旅行社參與

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣旅遊業遭中國打壓又一樁！由中國天津市政府主辦、號稱中國十大旅遊博覽會的天津旅博會，今年共吸引台灣近20家旅行社參與，但業者爆料，展覽首日天津市政府所屬的天津旅遊發展協會突然緊急告知台灣參展業者，廣告文宣、名片一律不准出現「中華民國」字眼，業者措手不及，只能放棄印好的文宣，改由口頭宣傳。

今年我國旅遊業頻頻受中方打擊，年初傳出中國下令來台旅行團砍半，九合一選舉期間全面禁止團客來台，還有旅遊業者收到中國官方指示團體行程要避開台中，從觀光局數據統計證實多屬謠言，但這次旅遊業者指出在中國當地參加旅遊博覽會因名稱問題被打壓，確有其事。

業者錯愕 文宣名片都不准發

一位不具名的業者指出，天津旅博會已有十多年歷史，為中國旅遊界前十大的博覽會，也是中國唯一可以現場交易訂購的展覽，每年都吸引十多家旅行社、餐飲業者、伴手禮業者參加。

業者指出，今年天津旅博會自11月9日一連3天展出，9日晚上有業者接到天津旅發會通知，撤換所有包含「中華民國」字眼的廣告文宣，名片不准發，就連經營80多年的老字號中國旅行社也被質疑為何稱「台灣中國旅行社」，業者大感錯愕，因為過去參加多年從來沒有發生這種事，且事出突然，名片、廣告不可能馬上重印，只好改用口述。

支持台獨流言發酵 被迫連夜寫報告

業者表示，展覽首日中國網路流傳天津旅博會支持台獨，因為旅展出現中華民國的旅遊文宣，這些網路流言發酵，導致台灣旅遊業者被要求連夜撤下所有廣告宣傳單，還有業者必須上報告解釋為何文宣出現「中華民國」字眼，寫報告寫到天亮。

這名業者表示，其實台灣業者參加此博覽會已有十多年經驗，和天津旅發會人員都是舊識，雖事發突然，但能理解雙方處境，並未發生太大衝突。

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