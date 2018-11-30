蘇清泉諷議長賄選案「世界級笑話」 拱唐玉琴直接挑戰

2018-11-30 22:25

〔記者李立法／屏東報導〕代表國民黨角逐屏東縣長失利的前立委蘇清泉在臉書發文，嘲諷議長賄選案議長沒事，涉案議員卻全都抓去關，這是世界級的笑話，他不希望國民黨的議長向民進黨眉來眼去，毫無尊嚴與監督功能，由忠黨愛國的唐玉琴擔任議長才是國民黨之福。這番言論引發政壇熱議，也在藍營內部掀起波瀾。

屏東縣新當選的55席議員中，國民黨佔17席，民進黨15席，無黨籍22席，台聯1席，民進黨先釋出尋求合作的善意，只推副議長人選，國民黨選後士氣大振，認為無黨籍議員中，有不少是黨友，除了爭取議長，也打算推出副議長人選，資深黨籍女議員唐玉琴率先表態「當仁不讓」。

蘇清泉則在臉書公開呼籲唐玉琴直接挑戰議長寶座，他不希望看到國民黨的議長向民進黨眉來眼去，藍綠不分，為了一點點建設經費，卑躬屈膝，沒有尊嚴，也毫無監督功能，唯有忠黨愛國的唐玉琴擔任議長，才是國民黨的福氣。

國民黨縣黨部主委廖婉汝認為，蘇清泉的言論無助於黨的團結，擔心會造成傷害，國民黨當然希望能拿正、副議長，但也要看一看現實情況能否允許。

現任國民黨籍屏東縣議長周典論對蘇清泉的言論則感到遺憾，認為此時國民黨需要的是更加團結，而不是分裂。

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