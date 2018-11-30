重申不拚北市立委補選 高嘉瑜向黨中央推薦「他」

2018-11-30 21:53

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨前立委姚文智請辭所遺留的立委，將於明年1月26日補選，目前已有多人表態參選，擁有高人氣與高支持度的北市內湖南港區民進黨市議員高嘉瑜近日也被問到是否參選，高嘉瑜今晚發布新聞稿，公開向民進黨中央推薦徵召她的學弟、「友柯派」的士林北投區市議員王威中。

士林大同選區立委補選被視為白綠修補關係的關鍵，目前已有不少人表態或被點名，包括民進黨市議員何志偉、梁文傑、王世堅，甚至北市前觀光傳播局長簡余晏等，台北市長柯文哲也有意推派「柯家軍」北市觀光傳播局長陳思宇參選。高嘉瑜也被媒體追問是否參加北市立委補選。

高嘉瑜晚間發布新聞稿，重申自己沒有意願參選，她認為，這席立委補選確實關鍵，推薦與這個選區重疊的王威中參與補選，因為民進黨此時不能再用派系分贓的模式思考補選問題，民進黨此時若再推出一個無法回應民意，不但無法重新展開白綠修好，恐怕讓人民再度失望，等於把這席立委補選拱手讓給國民黨。

高嘉瑜進一步指出，「民進黨補選，不能再陷入派系分贓的思考模式，也不能一廂情願的當柯文哲不存在。如果民進黨推出跟財團背景有關的候選人，此時全國媒體都聚焦於立委補選，民眾對民進黨的厭惡將會被百倍地放大，直接影響2020；而如果推出令柯文哲難以忍受的候選人，等於是逼柯陣營一定要提名候選人作為反制。

因此，高嘉瑜認為最好的人選是王威中，她說，王威中學經歷都好，這次議員遭逢海嘯滅頂的關鍵原因，是「士林北投所有民進黨議員候選人都簽署了不告急公約，王威中傻傻遵守到底，有些人則為了當選竟大肆違規，花幾百萬公然放送自己告急，最後擠掉了遵守黨紀到底的王威中，而違紀卻當選者，民進黨果然完全沒有要處理」。

她強調說，王威中被違紀告急的候選人擠掉，實在很可惜，而高嘉瑜認為王威中若能代表民進黨參與士林大同區立委補選，「將是白綠關係修補的開始」。

最後，高嘉瑜說，王威中曾跟她表示，很難相信民進黨在立院過半兩年，竟然還沒辦法三讀修改提高酒駕罰責，如果王威中能進入立院，絕對會立刻、積極，提高酒駕罰責，完成立法，「而且街口支付最近槓上王威中，剛好讓王威中去立法院監督，查查是不是有中資與個資這兩大問題」。

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