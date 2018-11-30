白綠合作搶攻立委？ 姚文智：我沒意見

姚文智（左）在感恩之夜音樂會偕同夫人潘瓊琪（右），向支持者鞠躬致意。（記者王藝菘攝）

2018-11-30 21:36

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨前立委姚文智參選台北市長失利後，今晚舉行感恩之夜音樂會，他再次強調不再接受任何政治職位安排，未來將投入拍攝台獨運動先烈鄭南榕等人的電影或紀錄片。對於留下的立委缺額，民進黨內正醞釀與過去的敵人台北市長柯文哲再次「白綠合作」，姚文智只是笑答：「沒有意見。」

姚文智感恩之夜落幕後接受訪問，媒體追問民進黨議員王世堅建議黨中央，重新徵召姚文智回鍋補選立委，姚文智回應說，「世堅也是很好的人選。」

姚文智說，他之後只想好好推動鄭南榕的電影，這部電影是他下一階段努力的目標，透過各種不同管道來實現台灣價值。被問到下任民進黨主席該有什麼條件？姚文智也僅說，讓中生代來表達意見。

姚文智同時澄清，媒體報導他將赴英國念書，跟事實有點落差，因為他已經在英國讀了2年，剩下的只是論文口試，所以不是要去英國念書，而是「要去畢業」。

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