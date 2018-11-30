台南市最難治水在那裡？ 水利代局長點名這一條...

2018-11-30 22:33

〔記者楊金城／台南報導〕台南市最難治水的地方在那裡?有16年治水經驗的台南市水利局代理局長彭紹博今天點名說，仁德三爺溪治理最難，以10年防洪、25年不溢堤標準，三爺溪治水經費概估要65億元，目前已投入32億元，上游拓寬整治工程進行中。

南市易淹水面積佔全國3分之1（約450平方公里），治水經費最多，今年一場823水災讓各方抨擊治水成效，水利局今天列舉治水成果，爭取到中央治水經費239.8億元，其中尚有30億元尚未完工或未發包，彭紹博說，面對極端氣候，累積雨量如超過防洪標準，很難不淹積水，但經這些年來的治水確實發揮成效，積淹水面積大幅減少，淹水情形也不再像以往那麼嚴重。

治水建設包括岸內大排、菁寮大排、港尾溝排水等都在整治中，連水利局眼中最難治理的三爺溪治水工程也在進行中，抽水站由合併前23站到目前已達56站，明年達60站，數量成長一倍，老舊抽水站更新機組也有8站，還有分洪道、滯洪池、護岸堤防295公里、雨水下水道等治水建設。

彭紹博說，三爺溪上游是古鯽魚潭，地勢低漥像碗公，匯聚各方地表水，已在下游整治河道護岸、建抽水站等，上游也正施工拓寬，未來整治完成可提供降雨量300毫米的保護標準，目前也在東側規劃3條截流線，如果完工，保護標準可再提高到360毫米。

彭紹博說，未來治水將因地制宜，採逕流分擔、出流管制、分洪道和第二道保護防線治理，加上其它淨水、親水建設，將打造台南成為水與綠的宜居城市。

像南市污水下水道接管戶數目前已突破13萬戶，接管普及率提升到18.79%，接下來將建置永康水資源回收中心，另已完成山海圳及雙博自行車道。

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