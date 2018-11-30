韓國瑜力拚觀光呼籲顧品質 喊話「準備大幹一場！」

2018-11-30 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜今天出席高雄冬季旅展，進入會長後馬上被支持者及媒體簇擁，他說，為了翻轉高雄的未來，已經準備好「大幹一場」。對觀光十分重視的韓國瑜強調要顧好旅遊品質，讓高雄的觀光資源永續發展，將高雄推廣至全世界。

綜合媒體報導，高雄旅行公會冬季旅展從今天起到12月3日於高雄展覽館舉行，韓國瑜在展期首日就現身會場，以示對推動高雄觀光的重視。韓國瑜說，從這次選戰開始一直到現在，顯見南方崛起，大家開始將目光轉到高雄，代表未來高雄有翻轉機會，首要任務就是要讓「人進得來」，呼籲旅遊業者無論是帶團出去或是讓外團進高雄，都要顧好品質，千萬別自砸招牌。

這次冬季旅展會場號稱有史以來規模最大，有近400攤旅遊業者共襄盛舉，一大早就有人潮逛展。行政院院長賴清德針對韓國瑜拚觀光，也指示了觀光局等相關單位協助高雄發展觀光，韓國瑜對此也非常高興，認為這是高雄的好消息，拚經濟本就不應該分政黨。他也說，近日聽到許多人指定要到高雄旅遊，覺得非常欣慰，喊話「我就是準備大幹一場！」將高雄推銷出去。

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