立院三讀通過修正債清條例 卡奴、弱勢還債壓力大幅減輕

2018-11-30 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕立法院30日三讀通過修正「消費者債務清理條例」，放寬更生受理的門檻，新增了債務人清償規範的規定，增加了資產管理公司，令卡奴也能喘口氣。

綜合媒體報導，司法院表示，此次修正了更生方案，原先的更生方案規範債務人無擔保或無優先權的債務總額未超過1200萬元者，方能向法院聲請更生，但這包含本金、利息與違約金，此次修正則去除了違約金。此外，新法也限縮了駁回更生聲請的要件，令申請更生更為簡單。

新法也明確定義了「盡力清償」，債務人財產及所得扣除必要生活費用的10分之9用於償債就是盡力清償；無財產者，只要10分之8即可，也明定了必要生活費用的標準，是以「該地方政府公布的最低生活標準乘上1.2倍」。

更生方案是指負債卻無力按時定額還債的人，只要法院聲請認可為更生，在扣除必要生活支出後，6年內（最長8年）「盡力償還」一筆金額，剩下沒還完的債務，便能免除不用償還。

此次修法，在債務人清償規範的規定，增加了資產管理公司，令卡奴也能因此減輕還債壓力，目前全國大約有21萬6800人是卡債族，總負債金額為2770億元，他們將能因此受惠。

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