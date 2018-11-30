伴侶盟接受同婚專法 強調不可拿掉「婚姻」二字

2018-11-30 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德昨日與立法院民進黨團開便當會，決定依循公投結果，推動修同婚專法，對此伴侶盟今日回應，專法當中應有「婚姻」二字，並未在聲明中反對訂定專法。

伴侶盟今日在臉書專頁針對行政院訂同婚專法的決定表示，訂定專法本來就是釋憲允許的結果之一，行政院訂定專法時不得違反釋字第748號解釋，「未來草案必須允許同性別二人平等結婚，即便以專法形式，也必須以『婚姻』為名，平等保護同性配偶的權利」，而專法也應保障同婚權利，需有完整的配套措施。

另外，伴侶盟也譴責下一代幸福聯盟與國民黨立委費鴻泰、賴士葆今日提出的《同性共同生活法》，顯然違反了大法官第748號字解釋，「嚴正呼籲各政黨與立委拒絕背書返童團體提出的違憲草案」。

行政院長賴清德29日中午與立法院民進黨團開便當會，討論7項通過公投的修法方向，其中同姓婚姻案，將會依照民意修專法，但賴清德也強調行政院和立法院必須遵守大法官解釋。

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