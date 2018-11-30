農民心疼她在議會被修理 吳音寧：藍營議員藉此作秀

2018-11-30 20:10

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧昨在董事會中遭解職，當天深夜她在臉書上PO出「北農《作農的心聲 產地與議會篇》」影片，由農民訴說盼外界能多關心農業產銷議題，而非打口水戰。吳音寧今受訪表示，希望透過影片，讓外界了解農民需求，也呼籲各界勿假借農民議題，做政治操作。

吳昨深夜在臉書上PO出「向左走影像工作隊」製作影片，裡面由農民訴說心聲。影片中農民湛增宏說，北農不時會派人來指導，像是農產包裝、如何產銷、市場目前走向等，但這些媒體都不知道，「議員叫北農總經理去備詢，叫人家講話卻又叫人閉嘴，這樣哪是民意代表，你不是要和她討論，是要修理她。」

吳音寧受訪表示，影片反映了農民心聲，盼未來北農別再有政治角力、外界能關心農民，這才對產銷有幫助，她認為，口水罵來罵去對農產沒幫助，呼籲各界勿假借農民議題，做政治操作。

至於農民心疼吳在議會都被修理，吳音寧表示，藍營議員根本是拿她來作秀，不是真的想要關心農業，看他們質詢影片就能知道，希望未來能真正討論農業，問題才能獲得解決。

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