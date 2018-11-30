挑戰議員7連霸 彰化2女將1過關1失利

縣議員吳淑娟挑戰7連霸成功，成為彰化縣議會最長青議員。（記者陳冠備攝）

2018-11-30 20:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣議會現任無黨籍第8選區議員吳淑娟、國民黨籍第4選區議員葉麗娟，此次選舉一起挑戰7連霸，選前地方看好兩位「同期同學」順利連任，結果吳淑娟挑戰7連霸成功，葉麗娟遭滑鐵盧。對此她表示，連任中止不會感到惋惜，未來還是會延續服務。

縣議員吳淑娟63歲，從第13屆擔任議員至今，今年第19屆參選，以9304票順利完成7連霸壯舉。她說，身為偏鄉民意代表，服務必須勤走基層，加上本身無黨無派，選舉期間也無辦理大型造勢晚會，均選擇廟口進行政見發表，貼近選民，才能獲得認同，一路走來只有感恩，未來問政不分黨派，持續為民喉舌。

挑戰7連霸失利的葉麗娟今年64歲，從1994當選第13屆議員，她與同期當選的吳淑娟縱橫議會24年，是議會長青樹代表，這次以5436票落選第二名，挑戰7連霸失利。

葉麗娟表示，任職多屆議員，這次競選連任得失心早已看開，覺得可惜的是，永靖地區無議員，對不起多年的支持者，擔心他們權益無法伸張，現階段沒有其他政治打算，將先檢討做不好的地方，服務處不會打烊，會延續基層服務。

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