才公告當選…彰化5當選人被提當選無效之訴

彰化地檢署書記官長陳啟全（中）將民事起訴狀暨卷證資料送至彰化地院，依法提起當選無效之訴。（記者陳冠備翻攝）

2018-11-30 20:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕買票賄選，當選也無效！彰化縣選委會今日正式公布鄉鎮市長、村里長和鄉鎮民代表當選人名單，隨後彰化地檢署立即針對5名涉嫌賄選遭收押或起訴的當選人，提出當選無效之訴，檢方表示，未來還有第二波名單，層級將達縣議員。

依據選罷法規定，檢察官提起當選無效之訴，須自公告當選人名單起30日內，向管轄法院提出，彰化地檢署書記官長陳啟全等人今日一早，將民事起訴狀送至彰化地方法院審理。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛說，這次大選競爭激烈，彰化檢警目前查賄選舉偵辦案件達148件，具體賄選案件有31件，收押24名包含8名候選人、其中有5名候選人當選。

黃淑媛表示，芬園鄉溪頭村長當選人莊定山、埔鹽鄉豐澤村長當選人林振榮、田中鎮三光里長當選人邱垂鏞，因分別致贈鹹豬肉、雞毛毯子跟保溫杯茶葉組給選民，均遭起訴，而社頭鄉廣福村長當選人沈烱雄、福興鄉第3選區代表當選人許長森，則涉嫌分別以1000元、500元買票，已遭收押，這5人除須面對賄選罪案件偵辦外，檢方也依法提起當選無效之訴。

第二波名單將在年底前向彰化地院遞狀！黃淑媛說，主要針對涉嫌透過家人、重要幹部或樁腳進行賄選，遭檢方起訴、收押而未被強制處分的當選人。其中彰化第三選區施姓新科議員，其父親透過樁腳行賄、並涉及向選民發走路工工資，已遭收押禁見，對此檢方證實，施姓議員將被列入下一波訴訟名單中。

彰化縣選委會主委賴振溝表示，依據公職人員選罷法127條規定，選舉、罷免訴訟，應先於其他訴訟審判，並以二審終結，各審受理應於6個月內審結，因此最晚1年須做出當選無效決定，刑事審判時間則不一定，村里長屬單一應選，任期未滿2年須辦理補選，議員、代表屬複數應選，由落選候選人依法依序遞補即可。

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