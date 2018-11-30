盧秀燕小內閣「陸續已有著落」

2018-11-30 19:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕今天公布總部發言人吳皇昇擔任新聞局長，對於其他的人事，盧秀燕表示，其他人事陸續已有著落，會陸續公布，會適才適所，沒有任何人馬及藍綠考量，沒有任何壓力，要讓台中市成為年輕人喜愛、相信的城市。

此外，盧秀燕日前訪問有意參選副議長的市議員顏莉敏，遭質疑派系過從甚密，盧秀燕表示，過去府會對抗嚴重，對人民不利，很多事情無法好好做，因此她就任後，要當一個尊重議會的市長，因此才會拜訪顏莉敏，她自己擔任民意代表多年，知道民意機關的存在就是監督市府，防政府 濫權濫錢，她會尊重議會。

盧秀燕表示，今天公布新聞局長人選是新北、高雄、台中3都中第一個公布小內閣人選，而吳皇昇只有34歲，盧秀燕表示，「新好台中，就從年輕人開始！」。

至於其他人事，她表示，陸續已有著落，會陸續公布，沒有考量到任何人馬，她的選擇不會有要藍、綠、胡志強、林佳龍或者黨部的人馬的考量，會適才適所，沒有任何壓力，只有人舉薦，要讓台中市成為年輕人喜愛、相信、肯定的城市。

至於外傳前立委楊瓊瓔及前建設局長吳世瑋可能會入閣，她不正面回答，只表示「時機成熟會跟大家報告」，她表示，她的選擇是要專業度夠、要有能力，要清廉、沒有限制，會選擇對台中市最好的最佳團隊。

她表示，跟吳皇昇在選舉時才合作，驚艷於他的能力，學經歷也符合擔任新聞局長的專業，只有34歲，符合她要延攬青年入閣的承諾。

吳皇昇原為市議員顏莉敏的助理，因表現佳，盧向顏莉敏借將，在競選的過程表現佳，因此獲得延攬入閣。

吳皇昇是高雄人，他表示，爸爸媽媽是夜市攤販，因此會站在市民角度來做事，上任後會尊重媒體，配合媒體，尊重第四權。

吳皇昇世新大學口語傳播學系、政治大學政治研究所，政治大學選舉研究中心助理、市議員顏莉敏研究室主任、議會國民黨團議題幕僚、盧秀燕競選總部發言人。

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