市場謝票慘遭攤販狂餵食 高嘉瑜嬌喊「不胖才有鬼啦」！

高嘉瑜今早一身輕變裝束，拿著一面寫著大大「感謝」兩字的牌子謝票。（圖擷取自高嘉瑜臉書）

2018-11-30 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕有「正妹議員」之稱的民進黨籍高嘉瑜以港湖第一高票連任成功，她也在這幾天展開了謝票之行。今（30）日早上高嘉瑜到內湖的湖光市場謝票，結果攤販一見到她立刻熱情的「餵食」，讓高嘉瑜忍不住高喊「太多了啦」！

高嘉瑜今早一身輕變裝束，拿著一面寫著大大「感謝」兩字的牌子前往湖光市場謝票，路上高嘉瑜不但與熱情的民眾們握手、抱抱與合照，接受支持者們的恭喜，更逐一對經過的攤商老闆表達謝意，並熟稔的向看直播的觀眾們介紹所經過攤子的特色。

高嘉瑜在自己常去的肉粥攤享用過早餐後，繼續向市場內各攤商謝票，不過在過程中，高嘉瑜不斷遭到熱情的老闆們塞食物「餵食」，儘管高嘉瑜不斷高喊「剛剛吃很飽了，吃不下」，還是敵不過老闆們的好意，她也不斷向老闆嬌喊「太多了啦」、「這樣吃不會胖才有鬼啦！」

高家瑜這趟謝票行程將近4小時，過程完整在臉書進行直播，吸引了超過8.3萬次的觀看以及4300多則留言，網友紛紛開玩笑留言表示「時尚玩家嘉瑜主播」、「被議員耽誤的美食主播」、「這種掃街方式太厲害了」、「真的是每個選民都認識」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/