改朝換代 彰化縣府新人事「鹿港幫」成形？

2018-11-30 18:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨王惠美當選彰化縣長後，由於王惠美父女兩代都當過鹿港鎮長，王惠美也在鎮公所培養不少人才，在即將入主縣府之際，在她擔任鹿港鎮長任內的舊部屬，已有人被徵詢有無進入縣府服務的意願。

政壇人士表示，從以往王惠美用人哲學來看，疑人不用，也勇於從各單位尋找生力軍來加入陣容，並拉拔基層員工升任主管，因此，王惠美當鹿港鎮長任內的舊部屬，就成為這波縣府人事考量與安排的首選。

王惠美在鹿港鎮長任內就轉換跑道當上立委，也讓她所提拔一批主管，陸續離開鹿港鎮公所，轉往其它中央、六都或是其它公務單位，也有舊部屬雖然換了新單位，照樣大力相挺王惠美，在造勢場合情義相挺，也在這波人事異動中，被各界所看好，認為遲早會進入縣府幫助王惠美推動縣政。

而目前縣政府也有多名公務人員是出身鹿港，因為縣府主管的政務官缺額少，主要以事務官為主，傳聞與鹿港有地緣關係的公務人員，已有人主動表達續留縣府的意願，也有在外地具有公務員資格的鹿港人，有意在國民黨取得縣長大位之際，希望能夠返鄉進入縣府工作，政壇人士觀察，勢必這波縣府新人事，「鹿港幫」將成為最受注目的焦點。

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