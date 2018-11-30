侯友宜小內閣 「已有一定輪廓」

2018-11-30 18:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕準新北市長侯友宜感恩茶會最後一站今天下午來到永和區，外界關心侯友宜選後是否和韓國瑜見面，侯友宜說他跟韓國瑜有通過電話，而且選前他們已經和台中簽屬城市治理宣言，未來不管是經濟、農業，甚至環保、能源議題，大家未來會緊密合作，對於小內閣的成員，侯友宜說「已經有一定的輪廓」。

侯友宜之前曾經，對於局處首長的要求，是找他們來做事、不是來做官的，侯友宜的小內閣大致的人選都已經有一定的輪廓，陸陸續續會徵詢當事人的意願。

至於新北市未來會否加強與中國的經濟交流，侯友宜說，他是新北市長，兩岸之間的合作交流與緊密促進雙方的經濟觀光，「我都敞開心胸，願意緊密積極的接觸。」

有媒體進行新科市長的聲望度調查，侯友宜名列第4，好感度5成4，侯友宜謝謝民眾給他的鼓勵，他說，都還沒正式開始上任，上任以後努力的把市政工作做好，回饋給支持的選民，關於都更政見的落實，侯友宜也表示，等他小內閣成立以後，他會按照既定期程與步驟，逐步推動都更三箭。

侯友宜曾提出政見，要將新北表演中心改為影音科技創意基地和樂園，他說，希望中央跟地方能夠攜手合作，市府一年多前就已經提出規劃，如果文化部把地交回新北市，給新北市資源，他會用盡力把創意影音科技的樂園蓋起來，讓小朋友可以在一個現代化的智慧化的影音科技，好好享受兒童天地。

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