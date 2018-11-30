桃園市環局5.58億元預算 2.2億元遭擱置待二讀審查

2018-11-30 22:06

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會今天審查環保局明年預算，由於市府明年還是要舉辦農業博覽會，環保局也編列7200多萬元配合款；國民黨籍議員萬美玲認為，平常環保局工作就很辛苦，還要支援農博，弄得有家歸不得；黃婉如、詹江村等人也認為農博成效有待評估，最後擱置支援農博相關預算，將待二讀時再行討論。

環保局支援農博預算包含人事費用、水電費、通訊費、一般事務費用、保全費用、及各項設備維護費用，總金額達7201萬2千元；萬美玲對人事費用有意見，而國民黨籍議員詹江村也認為企業贊助部分仍有爭議，最後萬美玲、詹江村和同黨籍議員劉茂群聯手要求將7200多萬元預算全數擱置，雖然民進黨籍議員劉仁照、林琍玲認為農博效果良好建議保留，但最後仍遭擱置。

另國民黨籍議員林正峰認為污染防治加班費用265萬元過高，利用加班費都可以多請好幾個人；劉茂群、詹江村質疑委外辦理石門水庫污染總量管制費用4458萬元；另國民黨議員黃婉如也要求擱置噪音污染管制委辦費1219萬元，另廢棄物管理工作1800萬元、環保稽查1453萬5千元，上述5筆預算也全數遭擱置，環保局將提供資料後，於二讀審查。

另海岸管理處委外進行海岸生態調查費用高達6677萬4千元，由於事涉大潭藻礁生態，國民黨籍議員陳美梅、詹江村也要求擱置，希望海管處提供更多資料再行審議。

總計環保局及二級單位海管處被擱置預算金額為2億1977萬元。

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