順應公投結果訂同婚專法 政院：提出前與綠委溝通

2018-11-30 17:19

〔記者李欣芳／台北報導〕中選會今天將公告反同婚公投案過關，行政院依公投結果將訂同婚專法保障同性婚姻，行政院今天表示，這是順應公投的結果，政府應該要尊重民意，尊重公投結果；不過，部分民進黨立委仍主張修民法而非訂專法，政院則表示，在專法提出前將與民進黨團立委及各界溝通。

行政院長賴清德昨天與民進黨立委溝通同婚議題，絕大多數意見主張依據反同婚公投案過關的結果，政院應訂同婚專法，不過，民進黨立委尤美女則認為同婚的人權議題不應公投，主張修民法的同黨段宜康則未到場。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午被詢及同婚入專法，行政院已拍板定案了嗎？Kolas說，這是順應公投的結果，我們應尊重民意，尊重公投結果，公投結果清楚的說，目前針對同性的婚姻，我們必須應該要採行民法婚姻以外形式的立法，那也成為政府必須要繼續往前走的方向。

Kolas說，依法行政院必須在3個月內提出同婚專法的草案，在草案形成前，一定會與立委等各界人士溝通，尤其要尊重大法官釋憲的精神。

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