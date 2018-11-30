段宜康半夜失眠 砲轟：應找李來希或吳斯懷當黨主席

2018-11-30 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨於2018年九合一大選中大敗，挺同婚的立委段宜康成為黨內眾矢之的，他今（30）日至半夜3點50分依舊難以入睡，在臉書上指出「本黨應該找李來希或吳斯懷來當黨主席」。

段宜康在臉書上貼出一篇國民黨2014年大選失利的新聞，當時國民黨將敗選歸咎於「輕忽網路、公民團體與青年的力量」，段宜康認為，「4年前，人家已經幫我們檢討過一次了；這真是歷史的諷刺」，且暗指黨內人士向選舉、公投結果低頭，「開始覺得人多的地方比較安全」。

段宜康提到，按照黨內「流行的檢討方向」，乾脆把李來希、吳斯懷等反年改人士找來當黨主席，「或直接宣布加入信心希望聯盟算了」，段宜康認為，若黨內人士在「那個超過半數國人仍然贊成統一的年代」，都像現在這樣急著投降，民進黨就不會出現了。

段宜康認為，各地開票的結果成因相當負責，也不能互相解釋，「高雄市的結果，解釋不了桃園市」、「新北市的結果，解釋不了台北市」，但最爛、最不費力的解釋方法，「就是直接懷疑起自己一貫標舉的價值」，段宜康最後坦承自己失眠。

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段宜康臉書

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