嘉義縣正副議長選舉 綠營宣布張陳配獲過半支持

嘉義縣議長張明達（前右）、副議長陳怡岳（前左）及嘉義縣長當選人翁章梁（中）。（記者林宜樟攝）

2018-11-30 16:39

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議員選舉結果已出爐，現任正副議長民進黨籍張明達及陳怡岳均連任，日前民進黨嘉義縣議會黨團召開會議，連署推舉第19屆正、副議長組合，由張明達、陳怡岳爭取連任，今天下午民進黨嘉義縣黨部宣布獲得所有黨籍議員支持，並獲多位無黨籍議員支持，新議會37席議員至少有22席議員會支持綠營人選。

嘉義縣議會37席，本次選舉民進黨提名22席選上17席，國民黨提名9席全上，無黨籍有11席；民進黨團總召林秀琴表示，第19屆議長、副議長選舉以記名投票方式互選，黨團會議決議，將全力支持黨團推薦人選，如有違背黨團決議者，將報請黨部依黨規處置開除黨籍。

張明達、陳怡岳表示感謝議員支持，未來縣政發展將與民進黨籍縣長當選人翁章梁相互配合，支持新的施政方向，全力建設地方，督促嘉義更加進步。

民進黨議員名單有第一選區林緗亭、黃榮俊、戴光宗，第二選區黃芳蘭、林淑完、林秀琴、葉孟龍，第三選區許有疆、劉雅文，第四選區陳怡岳、黃嫈珺、蔡鼎三、黃鉦凱，第五選區蔡瑋傑，第六選區張明達、羅士洋、陳柏麟17席，加上無黨籍盟友陳文忠、姜梅紅、王焜玄、武清山、賴瓊如5席議員，共有過半22席次相挺，黨團指出仍會持續爭取更多議員支持。

22席中，無黨籍議員當選人王焜玄因涉及賄選被嘉義地方法院裁定羈押，恐無法參與正副議長選舉。

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