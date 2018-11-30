韓國瑜喊打造愛情摩天輪 鄭文燦批「政治語言」

2018-11-30 17:12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天出席活動，被媒體問及韓國瑜在高雄提出愛情摩天輪，桃園是否也要有愛情摩天輪？對此，鄭文燦批評，這是選舉語言。

鄭文燦認為，要讓觀光客進來（台灣）可以合作，無論是南進北出、北進南出，都是一個很好的方案，桃園跟高雄合作也是好方案，讓觀光客可以多元了解台灣、體驗台灣。

媒體追問這次大選結果顯示，藍綠基本盤已打破，鄭文燦則認為，不要有基本盤的想法，一個政策要做的對、做的好，應該是讓不分藍綠所有的人民有感，比較重要。

鄭文燦表示，任何政策不是做給藍的看或做給綠的看，這樣是不正確的，呼籲不要迷信基本盤或是教條，朝著務實的政策目標、訴求會比較好，強調每個政黨都有基本價值，但執政不是按照基本價值，而是價值如何化為政策，每個政策的內涵比較重要。

此外，媒體也詢問桃園跟日本交流頻繁，核食問題會不會影響兩邊交流，鄭文燦斬釘截鐵回應不會，表示核食會按照公投的結論，而食品的法規都必須遵守、保護國民健康，至於交流是多方面，有體育、文化各方面交流，進出口管制是中央負責，會按照法律及公投的結論。

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