日本核食確定續禁 政院坦言「台日關係帶來緊張」

2018-11-30 16:15

〔記者李欣芳／台北報導〕中選會今天將公告禁止反對開放日本福島五縣市核災食品進口的公投案過關，為尊重公投案蔡政府確定將續禁日本核食進口，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午受訪時說，政府絕對是尊重公投結果，會尊重民意，她坦言，公投案過關的確為台日關係帶來某種程度的緊張，政府與外交部會積極向日方說明，也希望台日關係不受影響。

Kolas說，政府當然了解日方在公投過關後的第一時間有反應，我們要與日方表達的是，台灣是民主法治的國家，我們尊重民意的選擇，當然也理解這個部分的確為台日關係帶來某種程度的緊張，不過，相信政府與外交部會積極向日方說明，也希望台日關係不受影響。

行政院長賴清德與Kolas今天下午出席「行政院模範公務人員頒獎典禮」，賴揆被詢及內閣是否將改組等議題時並未回應。

媒體詢問Kolas，有關反對開放日本福島五縣市核災食品進口的公投案過關，Kolas坦言，台日關係帶來某種程度的緊張，希望台日關係不受影響。

至於日方不排除告上WTO，Kolas說，政府的立場是尊重民意，也把人民的食安當第一優先考量，會積極與日方溝通協調。媒體追問，政院尊重公投案將對日本核食持續禁止進口，但未來究竟何時恢復解禁？Kolas則說，這部分要政府與人民有縝密溝通後才會決定政策走向。

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