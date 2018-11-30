幸福盟公投過關卻反「同婚專法」 王丹怒轟：喪失人性

幸福盟本次提出的反同三案都通過，幸福盟因此呼籲政府應依公投結果決策。（幸福盟提供）

2018-11-30 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕本次公投綁大選，反同3項公投都通過，其中第12案的通過，更讓行政院需討論以另訂專法方式來回應公投結果，行政院長賴清德昨（29日）也表示，需尊重公投結果，同性婚姻案要依民意修專法。但「下一代幸福聯盟」行動總召游信義卻堅持反對以專法保障同性婚姻，讓中國民權人士王丹痛批，「這樣的做法喪失人性，危害社會，極為可恥可惡！」

本次公投中，「下一代幸福聯盟」所提出的「婚姻定義」、「適齡性平教育」、「同性伴侶專法」等三案都通過，而賴清德和立法院民進黨團昨開便當會，因應7項公投結果交換修法意見。他表示必須尊重公投結果，同性婚姻案要依民意修專法，但也強調行政院和立法院必須遵守大法官解釋。

沒想到「下一代幸福聯盟」公民行動總召游信義今（30日）天卻在臉書表示，「『婚姻』已定義為『一男一女』，反對所謂『同性婚姻』專法，規範用語、內容或其他形式均須討論！」讓許多網友拿公投12案質疑，「『你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益』這不是你們通過的公投嗎？行政院不是在修專法了嗎？你是在反對什麼呢？」、「自己提案，自己反對，了不起」、「公投你們提的，也通過了，現在又反悔。搞什麼鬼啊！」、「贏不起喔？現在的人贏了就翻桌說剛才不算重來 ，太可笑了」。

對此，王丹也在臉書痛批，「反對民法修法保護同志權益，通過公投限制了同志的婚姻平權發展，你們已經得逞了。沒想到還不罷休，得寸進尺，居然連專法也反對！在同志族群受到極大傷害的時候，還傷口上撒鹽，如此，只能增加世代對立和社會對立，這樣的做法喪失人性，危害社會，極為可恥可惡！」

王丹也感嘆，「台灣是個有人情味的地方，如此窮兇極惡的人，還真少見。」

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