尤美女、段宜康挺同挨批 苗博雅：請大家給予支持鼓勵

2018-11-30 16:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨九合一大敗，同婚議題被視為重點之一，挺同立場鮮明的民進黨立委尤美女、段宜康都被點名。社民黨台北市議員當選人苗博雅今天也在臉書上跨黨聲援，「今天拜託大家幫一個忙。請用正面的方式，給執政黨內力挺婚姻平權的尤美女立委、段宜康立委支持和鼓勵。」

民進黨在九合一敗選後，掀起檢討浪潮，年金改革、空污、一例一休和同婚都是熱門選項。民進黨黨團總召柯建銘甚至點名尤美女，要尤美女放過民進黨。

段宜康今天回擊，公投結果讓行政院必須去提（同婚）專法，但是公投沒辦法剝奪同性婚姻合法的權利，因為這是大法官解釋的約束力！

段宜康也不客氣地說，「如果當初大家掛彩虹旗講婚姻平全是假的、每次參加反核遊行的價值是假的、推動正名價值是假的，若現在連綠色執政品質保證都變成笑話，那民進黨還剩下什麼？我們跟國民黨差別是什麼？我們就變成只是另一個顏色不一樣的政黨而已！」

尤美女今天受訪說，可以了解到大家的壓力，若當頭號戰犯可以讓台灣社會的激情狂飆後能冷靜下來，選舉已經過了、公投也過了，回歸到台灣最美麗的風景是人。請大家多多關心周遭的朋友、擁抱一下你的孩子，在這段期間有很多孩子已經被傷害的體無完膚，公投後根據通報已經有9位同志自殺身亡，2位自殺未遂，然後有23位受到霸凌。

苗博雅是台灣第一位公開出櫃女同志議員當選人，她在臉書發文說，今天拜託大家幫一個忙，請用正面的方式，給執政黨內力挺婚姻平權的尤美女立委、段宜康立委支持和鼓勵。在艱困的環境中推進議題，朋友要多、敵人要少。險峻的挑戰就在眼前，未來必須順應情勢且戰且走。我們需要這些堅定的朋友。

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