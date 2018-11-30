韓國瑜允諾元旦要升旗 網打臉：高雄本來就有！

2018-11-30 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜的鐵粉「國旗哥」謝文鈞日前身亡，今天舉辦告別式時韓國瑜親自到場，韓國瑜說，許久沒感受到愛國精神，並承諾元旦要舉辦升旗活動，對此，網友質疑，這不是本來就有嗎？

綜合媒體報導，68歲的「國旗哥」在韓國瑜的選前之夜突然昏迷，送醫後仍不治身亡，今天韓國瑜出席「國旗哥」的告別式時提到，他感受到家屬的悲傷，同時也被「國旗哥」的愛國心所感動，現場允諾就任後，高雄市政府元旦也要舉辦升旗活動，讓高雄民眾感受到愛國意識。

但網友一看覺得哪裡怪怪的，立刻打臉韓國瑜，高雄原本就有升旗活動，「說得像是高雄元旦沒升過國旗，造神要造到哪時？」還有網友狠酸，「國旗哥不知道中國台北再次被確認了，很可惜！只要中國官員中國台北的正式場合，是不會有國旗存在的」、「不要升錯旗子了喔！中國官員來訪時，記得要在四維八德路插滿中華民國國旗」。

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