300個丁丁落選紀念紙箱免費送 北市議員諷丁守中驗票反覆

2018-11-30 16:17

〔記者黃捷／台北報導〕國民黨籍台北市長候選人丁守中驗票爭議不斷，一下要驗一下又不驗，短短3天4度轉彎，台北市議員張凱鈞與落選的伍大辰，今赴台北地方法院外發放「恭喜丁丁連任台北市民2018限量紀念紙箱」300個，諷刺丁守中態度反覆。

台北市長當選人柯文哲3254票險勝丁守中，25日凌晨開票完後，丁立刻奔往台北地院遞狀聲請重新計票，台北地院也緊急向廠商訂購300紙箱，花費3000元，未料丁隔天突然撤回聲請，改提選舉無效之訴，但廠商拒絕紙箱退貨，讓台北地院很無奈。

原以為事情就此落幕，丁卻在28日改口，決定自籌經費再提驗票聲請，驗完票無論結果如何，因選舉過程充滿瑕疵，會再提選舉無效訴訟，未料同天晚上又轉彎，表示若驗票結果逆轉，不會再提選舉無效訴訟。

對於丁4度轉彎，張凱鈞、伍大辰特別訂了300個紙箱，還蓋上「恭喜丁丁連任台北市民2018限量紀念款」印章，今天下午到台北地院前免費發放。

張凱鈞表示，這次選舉包括他及伍大辰，有很多人都落選，但他們堅持台灣要朝正向方向走，輸了就輸了，如果丁守中在開票結果出爐前就提訴願，那是民主常態，但他在勝負已分才提起，不僅造成社會動盪，也浪費法院大量人力、物力。

張凱鈞說，他們雖然落選，但都尊重選舉結果，絕不會提起選舉無效訴訟，如果每個議員、縣市長候選人都提的話，全台灣法院都沒辦法好好作正事，這正是他們今天最重要的訴求點，最後也勸丁守中：「要服務台北市民還有很多方法。」

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