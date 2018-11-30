接受半島電視台專訪 吳釗燮：台灣是「事實上獨立」

外交部長吳釗燮接受半島電視台專訪表示，台灣是成熟的民主國家，有著獨立運作的政府，因此是「事實上獨立」。（資料照）

2018-11-30 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕半島電視台（Al Jazeera）今天刊出外交部長吳釗燮的專訪，吳釗燮表示，台灣是成熟的民主國家，「事實上獨立」，各國應該把台灣當作區域的民主發展楷模。

半島電視台報導指出，1949年至今，過去的69年中，台灣一直是一個「自治國家」，卻面臨著諸多挑戰，特別是中國對「收回」台灣的渴望；而此次台灣九合一選舉，民進黨的慘敗、國民黨的大勝，中國的影響也許是潛在因素。

談中國因素 吳釗燮：並非此次選舉的決定性原因

對於中國干預因素，吳釗燮表示，「台灣每一次重大選舉裡，總是有中國（影響）因素。中國因素有其影響力，但並非這次選舉的決定性原因」。然而，吳釗燮也指出，「我們看到中國加緊散播不實訊息，或者力挺特定候選人，這可能是中國因素在這次選舉所扮的角色」。

吳釗燮認為，選情不如預期的部分原因，可能是民進黨支持者對政府推動改革所產生的轉變不夠大感到沮喪。他表示，負責任以及速度溫和的改革，可能使一些選民感到灰心。

吳釗燮：台灣是「事實上獨立」

被問到川普領導下的美國政府是否對台灣有正面影響，吳釗燮說：「川普總統接過蔡總統的賀電，副總統彭斯（Mike Pence）也力挺台灣，他在擔任國會議員期間，就有支持台灣的記錄可查，國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）也有長期挺台的記錄。總而言之，我們看到川普政府對台灣採取非常友好的姿態。」

吳釗燮表示，台灣有著獨立運作的政府，有自己的總統、國會、自由媒體，因此，實質上，他認為，台灣是「事實上獨立」（de facto independent）。

對於如何向世界推廣台灣，吳釗燮表示，台灣是成熟的民主國家。可以被視為區域的民主楷模，此外，台灣也早已被視為經濟發展的模範，即使過去幾年的經濟成長率可能不夠亮眼，但台灣正在轉型，從過去以製造業為主，轉為當前以創新為主的經濟。

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