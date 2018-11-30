蔡淑君捐歷屆選舉補助款 累計近500萬元

連任成功的新北市議員蔡淑君，歷屆選舉補助款都捐作學生救急使用。（圖擷取自蔡淑君臉書）

2018-11-30 15:59

〔記者何玉華／新北報導〕連任成功的新北市議員蔡淑君，這次在第2選區（新莊、五股、泰山、林口）獲得3萬8004票，拿下最高票，每票可獲得30元的經費補貼，總計將獲得114萬餘補助，蔡淑君說，全數將捐給教育局專戶，作為選區內學童的救急基金。

蔡淑君說，2005年第一次當選台北縣議員，就把選票補助款捐出作為學生救急基金；2009年面臨破產又腦部開刀的人生低潮，連任成功後，有人問他是否還要捐出選舉補助款，她認為，這事對選民的承諾，尤其自己跌倒過，「很清楚身上沒有錢的時候的那種痛苦」，那怕是30元、100元。

因此，每一次選舉的補助款，她都如數捐出，累計已幫助1000多個孩子，累積超過350萬元，這次約114萬元也會再挹注到教育局的專戶內；蔡淑君說，只要是新莊、五股、泰山、林口的孩子，一旦家裡突遭變故，不需要做家庭訪問，只要老師認為這個孩子有需要，金額從2000元到1萬元不等，都可以直接從教育局專戶撥款。

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