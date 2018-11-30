陳抗聲中 南投綠營主委及執行長以新聞稿辭職「滅火」

2018-11-30 15:52

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣綠營在此次五合一選舉中慘敗，傳聞民進黨南投縣黨員打算要求1名資深黨工離職扛下敗選負責，不料，引發基層黨員強烈反彈，今日上午10時許，2、30位黨員前往黨部陳抗之際，主委蘇昱誠及執行長張瓊文才急忙透過新聞稿宣布，2人將辭去職務，也才平息眾人心中的怒火。

此次大選，藍軍可說是獲得空前的大勝利，國民黨南投縣長林明溱大勝對手民進黨縣長落選人洪國浩9萬7000多票，而順利連任，甚至在37席議員席次中，連同4名獲准以無黨參選且當選的黨員也算在內，總共拿下21席，還比上屆還多了2席，但因鄉鎮市長只維持平盤的5席，並未達到7席過半的目標，以致選後國民黨南投縣黨部主委洪榮章便立刻遞出辭呈，以示負責。

反觀，民進黨除了縣長候選人洪國浩草屯家鄉未能守住，由綠地變為藍天，以致鄉鎮市長席次僅剩埔里、魚池2席，較上屆少了1席以外，縣議員也同樣少了1席，本屆只拿下8席，何人該為敗選負責?

民進黨南投縣代表莊銘峰、廖大漢等人表示，耳聞黨部打算找1名資深黨工，以工作不利影響選務為由，要其辭職扛下敗選責任，顯見主委蘇昱誠毫無反省之心，大家才會憤而前來黨部陳抗，也引發警方重視，並派員在現場戒護秩序，儘管主委蘇昱誠及執行長張瓊文今日都未現身會場，但及時發出新聞稿回應表示，將對此次敗選負起完全責任，2人將總辭負責，使得陳抗活動也平和落幕。

不過，民進黨南投縣黨部執委林翠蘭說，該新聞稿並非正式辭呈，希望蘇昱誠能儘速依黨章相關規定，以書面向執委會提出總辭才算數，她也會善盡監督職責，以防有人說話不算話！

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