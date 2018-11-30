「以核養綠」公投過關 能源局：離岸風電政策不變

能源局長林全能今天（30日）強調，發展離岸風電的政策不會改變，而躉購費率計算有一定的機制與程序，政府願意在此機制上與大家一起討論。（記者鍾麗華攝）

2018-11-30 15:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕「以核養綠」公投案過關，經濟部29日又預告明年再生能源躉購費率，綠能主力離岸風電每度價格降幅達12.71%，自今年每度5.8498元降至5.1060元，引發外界政策轉彎的聯想，不過，能源局長林全能今天（30日）強調，發展離岸風電的政策不會改變，而躉購費率計算有一定的機制與程序，政府願意在此機制上與大家一起討論。

民進黨立委賴瑞隆、葉宜津、陳曼麗等人與立法院永續會、台灣再生能源推動聯盟舉辦「離岸風電在地化之機遇與挑戰」公聽會。原本是以討論風電在地化為主題，但經濟部公告躉購費率卻成為焦點，包括CIP（丹麥哥本哈根基礎建設基金）、沃旭、加拿大北陸與玉山能源、德國達德能源（WPD）等5家業者在公聽會上發表聯合聲明，表示「無法接受」。

聲明表示，除費率大幅下降外，經濟部宣布設定躉購費率每年3600小時售電量上限，另取消階梯式費率機制。他們認為，此舉形同片面改變鼓勵投資的機制架構、推翻當初開發商選擇進入台灣市場的基礎，嚴重傷害台灣離岸風電專案的可行性，他們將被迫重新評估目前產業在地化計畫以及影響風場建造時程，並呼籲「台灣不該在此時走回頭路，以免未來悔不當初」。

雲林科技大學科技法律研究所長蔡岳勳表示，對於3個能源公投的結果是對現在政府能源轉型反對？還是了解不清？或沒信心？能源政策牽涉層面廣、投資大，依賴的是政策延續性與穩定性。這也是公投之後，政府對於能源政策的調整必須遵守的。他認為政府應持續堅持發展綠色能源、搭配穩定的發電供應。

對於費率問題，他強調，審定原則要有實證、依據。業者除批評外，也應積極地提供有依據的資訊，協助費率審定資料蒐集的完整性。

林全能指出，政府從2012年開始投入離岸風電的政策，3階段的發展策略現在與未來都不會改變，就算公投結果與政府的能源政策不同，但綠能是全球發展的趨勢，台灣不會缺席。

至於費率問題，林全能解釋，是依據「再生能發展條例」第9條審定，機制公開、透明、開放，預告費率已盡最大能力蒐集資料計算，不過，相關的程序還沒走完，還會與大家溝通討論。

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