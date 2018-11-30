延續「方城市」品牌 鄭朝方投身公益

2018-11-30 14:28

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方雖然在選戰中落敗，但他在競選過程中推出的「童趣方城市」、「音樂方城市」活動都大受歡迎，他延續「方城市」品牌推出「耶誕方城市」活動，明天傍晚5點在竹東文創藝術村草皮募集物資，然後送到偏鄉部落做公益。

鄭朝方說，他在選舉期間造訪了位於尖石鄉那羅部落的方濟托兒所，那邊的54名小朋友都相當可愛也需要社會各界的關心，所以他籌辦「耶誕方城市」活動為他們募集耶誕禮物，禮物可準備文具、書包、筆記本等學習用品，最好放入鞋盒中以利整理及配送，今天傍晚在活動現場受理各界捐贈物資，也邀請了小提琴手和吉他手現場演奏答謝愛心支持者，他也會獻唱致謝。

鄭朝方在競選過程中，在假日下午舉辦多場「童趣方城市」活動，吸引不少家長帶著孩子來參加，他自己也像個「大男孩」一樣跟他們玩在一起，不少小朋友因此成了「方粉」，還沒有投票權的他們經常用童音高喊：「朝方葛格加油！」成了年紀最小的義務助選員。

而鄭朝方好幾場安排在晚間舉辦的「音樂方城市」活動，感性的音樂演奏和歌曲演唱，一開始是吸引了不少路過民眾駐足傾聽，後來更有人慕名而來，甚至在鄭朝方的臉書粉絲專頁發問：「什麼時候還要辦？」

鄭朝方說，他用有別於傳統選戰的方式來行銷自己的新方向理念，大家對「方城市」活動的反應還不錯，所以他在選後延續這個品牌來投身公益，邀請大家一起來做對新竹縣有意義的事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/