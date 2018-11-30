白綠合作台階？ 藍營北市議員：吳音寧是很好的祭品

2018-11-30 14:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨在九合一選舉大敗，選前爭議頗多的台北農產運銷公司總經理吳音寧成眾矢之的，昨天火速「被請辭」，外界認為是綠營向台北市長柯文哲釋出善意。對此，國民黨市議員汪志冰今天受訪直言，吳音寧算不上頭號戰犯，「她還沒有這麼大咖」，但若要當作選後白綠之間的台階和機會，就是很好的祭品。至於日前傳出柯陣營有意派觀傳局長陳思宇參戰立委補選，汪志冰認為「一點都不奇怪」，柯家軍已經儼然形成。

士林官邸今早舉辦菊展開幕活動，台北市長柯文哲、國民黨市議員汪志冰等人皆出席共襄盛舉。汪志冰會前受訪被問及吳音寧去職一事，對於外界認為民進黨幫柯文哲解決頭號心腹大患，藉此釋出善意，汪志冰表示，他認為吳音寧也算不上什麼頭號戰犯，這應該一碼歸一碼，而是吳音寧對議會的態度非常傲慢，同時拒絕質詢，同時還拒絕議員的質詢。

汪志冰直言，就整個九合一選舉來說，要說吳音寧是頭號戰犯，拿來祭旗，她還沒有這麼大咖，假設今天把吳音寧解職了，就能代表整個民進黨的檢討和反省已經有得到一個答案，「我認為並不是，這只是一個拿吳音寧來做一個犧牲而已。」

但她觀察，這之中確實是透露了一些訊息，選後白綠之間都在找台階跟機會，作為修好的契機，吳音寧就是很好的祭品，所以外界看會覺得有點莫名其妙，她則認爲這其中隱含2020年柯文哲如何跟蔡英文合作，或是蔡英文如何尋求柯文哲，大家互相的默契，讓柯最好不要擋到蔡英文的2020連任總統之路。

此外，民進黨前立委姚文智原屬的台北市士林、大同（第二）選區，因姚文智市長敗選後留下立委缺額，日前傳出柯陣營有意派觀傳局長陳思宇參戰， 汪志冰直言，當初陳入閣當觀傳局長，基本上應該就已經有長遠佈局，所以「今天有這安排，一點都不奇怪」，因為柯文哲一直在扶植他自己的一個山頭，從這次選舉結果來看確實也是如此，看得出來柯家軍已經儼然形成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/