蔡英文：兩岸維持現狀 城市交流勿設政治前提

2018-11-30 14:03

〔記者李欣芳／台北報導〕九合一選舉民進黨慘敗，對於國民黨縣市長當選人及台北市長柯文哲選後可能與中國展開的交流，蔡英文總統今天表示，在選舉後很多人民關切兩岸交流，尤其是城市交流的議題，我們的態度，從過去、現在到未來都一樣，對於城市間的交流，採取正面、開放的態度。但是我們希望這些城市的交流不要有政治的前提，讓交流回歸交流，不要受到政治前提的干擾。

蔡英文說，在這次選舉中，人民對政府內政上的作為表達不滿，我們必須虛心檢討。但我們基本上認為，在這一次地方性的選舉上，人民並沒有在兩岸政策的議題上做出選擇，或是有重大的改變。因此在九合一大選後，「我們維持現狀的政策仍然不變」。

蔡英文上午接見「美國外交政策全國委員會訪問團」，說明台灣將堅守自由民主的價值理念，和理念相同國家繼續為保護民主自由一起努力，並期待台美間持續密切合作，擴大台美的互惠雙贏合作。

總統致詞時，首先恭喜艾略特（Susan Elliott）在今年8月擔任「美國外交政策全國委員會」會長。艾略特外交資歷非常的豐富，有在俄羅斯、歐盟以及拉丁美洲等的經驗，很高興對方第一次來台，就帶領眾多重量級成員的訪團來訪。

總統提到，訪賓來訪的時間，剛好是地方選舉結束以後，相信也會聽到很多對於此次九合一大選的看法。她說，從這一次選舉可以看出，人民對內政或改革事務上累積了一些不滿，在選後我們都做了很深切的檢討，希望能夠改進，讓改革的進程及很多國家建設可以得到更多人民的支持。

蔡總統指出，在選舉過程中我們也面臨了一些挑戰，尤其是假訊息透過網路的傳播，確實在這次的選戰中造成衝擊，特別是外部勢力的推波助瀾使這個現象更加嚴重。她認為，這件事是任何主張社會開放、言論自由的民主社會都會面臨的衝擊，她希望未來有機會和其他民主國家共同面對這個問題，彼此相互協助。

總統表示，雖然這次選舉民進黨交出的成績單令人失望，但是，民主選舉是台灣最大的資產，也是我們和中國最大不一樣的地方。即便在選舉後反映出來種種的事情，但是台灣持續堅守自由民主的價值是不變的，我們也會爭取和理念相同國家繼續為保護民主自由一起努力。

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