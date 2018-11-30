反核食公投通過 日方盼台灣依據科學結果評估

台灣日本關係協會會長邱義仁（左）與日本台灣交流協會會長大橋光夫（右）今在台日經貿會議上簽署多項合作備忘錄。（記者彭琬馨攝）

2018-11-30 14:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕由國民黨領銜提出的「反核食」通過公投門檻後，中國即宣布解禁日本新瀉縣產稻米，台灣恐成為全球唯一1個全面禁止日本核食的國家。第43屆台日經貿會議今在台北剛剛落幕，據了解，雙方在會中觸及日本福島核食開放議題，對於公投結果，日方雖向我方表示理解，但仍盼台灣能依據科學結果盡快開放日本食品，並提到中國已對部分福島食品解禁。我方則向日方表達，未來會依照公投結果、尊重民意，依照相關規定辦理。

為期2天的第43屆「台日經濟貿易會議」今在台北閉幕，會後由台灣日本關係協會會長邱義仁與日本台灣交流協會會長大橋光夫簽署1協議與4項合作備忘錄。

由於日本外相河野太郎昨對台灣仍全面禁止日本福島食品，表示不排除向WTO提出訴訟，此事是否影響台日關係引發關注。台灣日本關係協會副秘書長林慶鴻今在台日經貿會議會後記者會上表示，日方在經貿會議上確實有簡短向我方提及日本食品進口一事，並強調盼台灣能依據科學證據評估是否開放日本食品。

台灣日本關係協會秘書長張淑玲強調，會與日方持續懇切溝通、希望尋求日方理解，避免因單一議題影響台日關係。

針對前外交部長李大維2016年底曾在立法院專案報告時證實，台灣禁止日本福島食品進口一事，影響台日雙方洽簽「台日EPA（台日經濟夥伴協定）」，EPC（台日經濟夥伴委員會）相關會議也延遲召開。台灣日本關係協會副秘書長林慶鴻今表示，EPC目前仍沒有進行任何工作階層的討論會議召開。

此經貿會議簽署的協議與備忘錄包含「台日優質企業相互承認協議」、「台日醫療器材品質管理系統合作備忘錄」、「台日檔卷資訊交換相互合作備忘錄」、「台日中小企業支援及促進中小企業合作備忘錄」、「台日年輕研究者共同研究事業實施備忘錄」。

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