不跳愛河了！ 王世堅改到高雄「拉小提琴」拚觀光

圖為王世堅10月出席「姚文智王世堅聯合競選總部」成立大會，在台上演奏小提琴。（中央社）

2018-11-30 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王世堅選前表示，若韓國瑜當選高雄市長將再度跳海，韓國瑜則力邀他兌現承諾「找一個點就勇敢跳下去，必要時我在旁邊替他拍手」。王世堅今天回應，墜入愛河實在太過肅殺，決定至高雄拉小提琴，活絡高雄觀光。

韓國瑜女兒韓冰昨在政論節目上，與王世堅同台，談到跳海話題，韓冰為王世堅緩頰稱「沒關係，不用跳海，就是可以來高雄觀光旅遊。我跟韓總可以當導遊，促進一下高雄的觀光跟經濟」，也讓王態度瞬間軟化笑說「如果我們高雄的民眾認為（我）有用，我多少可以廢物利用」。

王世堅今接受《中天新聞》專訪時透露，「墜入愛河」太肅殺，他決定帶著小提琴，到高雄拉一系列的情歌，活絡高雄觀光。王世堅還說，演奏曲目他大致已想好，包括李泰祥的《走在雨中》，還有西洋歌曲《愛的故事》、《羅密歐與茱麗葉》都蠻適合。

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