網路票選人權新聞 稅改議題最受關注

中華人權協會月前舉辦2018年十大人權新聞票選系列活動，今日上午在立法院召開記者會揭曉票選結果，其中「超徵5000億全還國債」、「限制出境嚴重侵害人權」及「國稅局釣魚式稅單」依序奪下最受關注人權新聞前3名。圖為法稅改革聯盟赴監察院陳情畫面。（資料照）

2018-11-30 13:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕中華人權協會月前舉辦2018年十大人權新聞票選系列活動，今日上午在立法院召開記者會揭曉票選結果，其中「超徵5000億全還國債」、「限制出境嚴重侵害人權」及「國稅局釣魚式稅單」依序奪下最受關注人權新聞前3名；中華人權協會強調，希望能藉由此票選向政府發聲，讓政府更了解民意依歸。

據了解，本次票選是由中華人權協會先於上月19日挑選出30則人權相關新聞，再開放民眾透過網路投票，從上月22日至本月12日共有9848人次參與票選，新聞涵蓋稅改、勞權、司改、人身自由、財產權等4個領域。

中華人權協會理事長林天財指出，去年最受重視的是同志與勞動人權，但兩者都未在政府施政中得到好的解決方案，被視為是執政黨敗選原因之一，今年則是賦稅與經濟人權受到關注，反應人民認為政府施政時沒有重視經濟不景氣，所得有限卻還要繳很多稅。

林天財強調，票選結果反映了過去1年民眾對人權領域的關心面向，可以看出民眾普遍認為生活不好過，若財稅機關持續漠視，相關議題恐在2020年成為執政黨敗選元兇之一。

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