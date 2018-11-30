吳音寧「被請辭」秒下台 柯P：這不干我的事

台北市長柯文哲出席士林官邸菊花展開幕，媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

2018-11-30 12:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨在九合一選戰中潰敗，選前引發諸多爭議的台北農產運銷公司總經理吳音寧成箭靶，北農公司昨召開董事會，火速通過北農總經理吳音寧解任案，由北農主秘路全利暫代。台北市長柯文哲今受訪直呼「這不干我的事情」，但他認為這叫「以其人之道還治其人之身」，以前民進黨怎麼K韓國瑜，國民黨就怎麼修理吳音寧，故事就是這樣而已。

柯文哲今早出席士林官邸菊展活動前接受媒體聯訪，再談吳音寧「被請辭」一事，柯一開口就先強調「這不干我的事情」，北農的總經理人選是農委會決定，通常他們有人選當然會徵詢台北市政府的意見，通常是他們決定就好。

對於吳音寧是否被糟蹋？柯說，其實她的品德、專業能力並不是說她有問題，「但台灣政治就是這樣，妳不喜歡還是要應付」，不過他認為這叫「以其人之道還治其人之身」，以前民進黨就要把韓國瑜叫進來（議會備詢），「好啊，你們民進黨K他，國民黨就用同樣的標準對付你，故事就是這樣而已。」

過去屢傳吳音寧和柯文哲不合，對此，柯文哲喊冤稱自己哪有跟吳音寧不合，他只是要吳音寧去議會備詢，還為此拜託農委會主委林聰賢，因為「她不去，挨打的是我」。此外，柯也不認為這是民進黨的善意，直言「這也是民進黨解決自己的問題，也不干我的事情」。

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