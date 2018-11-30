挺同成敗選原因？人渣文本點出民進黨「公投上的錯誤」

民進黨在九合一大選落敗，許多挺同婚立場鮮明的立委遭到壓力；對此周偉航認為，部份綠營人士原本就不挺同婚但不敢講，現在想卸責才會推給同婚。圖為大選日民眾參與投票。（資料照）

2018-11-30 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨九合一大選慘敗，有立委轉述基層意見指出，認為敗選部分原因與民進黨立委尤美女推動同婚修法有關，挺同婚立場鮮明的立委段宜康也被檢討。對此，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航認為，部份綠營人士原本就不挺同婚但不敢講，現在想卸責才會推給同婚。

周偉航今在臉書上指出，民進黨在公投上的錯誤，是沒有正確表達自身立場、並運用手中資源全面出擊，「想裝死閃過，結果是直接被輾過」。他指出，認為同婚拖累大選的綠營人士，就是原本就不挺同婚，選後才把責任推到同婚議題上。

周偉航反問「不然為什麼不推給東奧正名？為什麼不推給反核？」，批評沒戰力的人選後推卸責任「選舉最後幾天，我怎麼沒看到你出來打弊案和催票？」

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