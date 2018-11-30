立院三讀！防中國非洲豬瘟 偷帶肉品入境最高罰百萬

2018-11-30 12:31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國非洲豬瘟疫情嚴峻，最近不斷查到有旅客私帶中國香腸、肉品回台，為展現政府防疫決心，立法院會今天三讀通過「動物傳染病防治條例修正案」，未來旅客若再違規攜帶肉品入境，最重處新台幣100萬元罰鍰。此外，也通過附帶決議，除經公告免繳驗檢疫證明書及事先申請且經核准輸入者外，無論植物或動物應施檢疫物，原則皆不得以郵寄方式輸入。

中國相繼爆發非洲豬瘟，為提升防疫效果，立法院經濟委員會28日初審通過動物傳染病防治條例部分條文修正草案，未來旅客或服務於車、船、航空器人員，攜帶動物產品，未依規定申請檢疫，從處3000元以上1萬5000元以下的罰鍰，提高到1萬元以上100萬元以下。

立法院會上午變更議程，將本案列為討論事項第一案，並順利完成二讀、三讀。

立法院經濟委員會召集委員、民進黨立委蘇震清表示，政府正在全力防範口蹄疫和非洲豬瘟自境外傳入，如果該疫病傳入我國，將會對我國畜牧產業造成重大損失，非洲豬瘟的病毒可以在冷凍豬肉內達1000天，一旦這些肉品流入廚餘，有可能導致疫情發生。透過此次修法，讓有心要做違法行為的不肖業者知道，不要投機取巧。

在全案三讀後，立法院會也通過附帶決議，要求行政部門應切實做好檢疫和防疫措施，也要求農委會應負主要職責，負起疫情防杜成敗的責任，並立即彙整相關防檢疫措施，公布於官方網站，強化宣導及查緝，善用公益廣告宣導，並將辦理情形送交立法院經濟委員會。

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