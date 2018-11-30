反龍崎掩埋場 陳永和：先還路於民、重修古道

龍崎工廠內通往內門的古道，據傳鴨母王朱一貴起兵時曾走過。（記者吳俊鋒攝）

2018-11-30 12:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因反對龍崎事業廢棄物處理中心設置案而參選台南市長的陳永和，雖然落敗，但理念深獲各界認同，網路聲量極高，他今天偕同無黨籍的準議員許又仁、新科牛埔里長陳泰祥等，宣示成立「南關線三劍客」聯合服務中心，要求掩埋場址內被封阻的167線先還路於民，也將重修通往高雄內門的古道，以利發展地方觀光。

陳永和、許又仁與陳泰祥等今天召開聯合記者會，要求在龍崎工廠內興建掩埋場的歐欣環保公司，逐步交回土地之前，市政府應先歸還167線的路權，讓人民可以進去，直通高雄，不需再繞行182線州界。

陳永和說，隸屬退輔會的龍崎工廠，設立於1970年代，生產建造隧道、公路的爆破炸藥，原本牛埔通往內門的167線，卻在大門口被阻斷，迄今仍未無法開放，造成居民交通不便。

另外，龍崎工廠內還有1條古道，可方便通往內門，附近居民迄今也不得其門而入，要求一併開放，讓地方重修，以利觀光的發展。

陳泰祥表示，古道連鴨母王朱一貴起兵時也曾走過，具有人文歷史的故事，如今已荒廢，重修後，可以串連成觀光動線，帶動地方發展。

許又仁強調，古道沿路是月世界地形，兼具自然景觀與人文歷史，值得踏查、重修，加上167線的路權歸還等，將是就任市議員後，務必推動的首要工作。

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