「恭喜被解職！」 前小編透露吳音寧不為人知的一面

台北農產運銷公司昨召開董事會，會中通過將總經理吳音寧解職。（資料照）

2018-11-30 12:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕北農前總經理吳音寧「被解職」後，吳音寧的前小編兼前助理，昨晚貼出「恭喜前老闆」一文，短短14小時分享將近5000次；前小編說看到吳「被解任」有些開心，因為她終於能夠回彰化自由自在的生活了，而不是每天被根本不認識她的人罵。

「前小編」說，她面試時發現，吳音寧沒有任何的架子，就像一個親切的鄰居大姊姊，不過，講話的速度就跟電視上一樣很慢，跟著吳音寧到處跑才明白，她一直都是這樣真誠的對待每個人，無論是員工還是農民。

「前小編」因為工作關係，吳音寧去哪裡，她就要跟著去哪，也跟著一起出差去拜訪農民，吳音寧總是不斷地在努力，想方設法解決問題或找到更好的方式去執行，光是為了好好處理北農交易後醜醜爛爛外葉或者一些不能吃的果葉等等剩餘菜渣，也是不遺餘力。

「前小編」說，她曾經去跟看市場拍賣，從凌晨兩點開始一直到早上5、6點，光是整個市場走一圈，回家就直接累趴睡死在床上，但吳音寧很常凌晨去巡視市場，然後早上8點依舊準時上班，她都很想問怎麼都不會累！

「前小編」說，吳音寧在北農的日常，就是住在公司宿舍、半夜去巡市場然後隔天一早再爬起來繼續上班，生活範圍都沒有離開公司，活生生就是北農的「地縛靈」，根本沒有下班時間，如果沒有要好好做一件事的決心，怎麼能忍受這種工作狂的生活。

「前小編」指出，有朋友問她，你「前老闆」真的是草包嗎？她認為，為何明明出過台灣農業觀察專書的人怎麼會被當成草包？而吳音寧到產地時候，跟各地農會以及農民溝通時，都沒有人覺得她外行，上任還不到一年，台北批發市場菜價浮動率從30%下降到17%，而且讓公司獲利成長，這是是大家口中的實習生能辦到的成績嗎？她深深不以為然。

「前小編」也曾經想要問吳音寧，為何受了那麼多屈辱，還要留在這個位置上？但工作一陣子之後就明白了，吳音寧不是戀棧權位，也不是為了薪水，她就是實實在在想在這個有點影響力的位置多為農民做點事，做一天是一天，雖然如今吳音寧離開了，感到有些可惜，但也為其高興，她終於能遠離台北的這些紛擾。

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