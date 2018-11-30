蘇貞昌拖老命謝票？他感觸：是在道別...

2018-11-30 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕儘管蘇貞昌競選新北市長失利，選後仍奮力謝票、不畏風雨，一路向支持他的民眾致謝，讓不少民眾深受感動；外界認為「蘇貞昌拖了老命在謝票」，對此，「台客名嘴」羅友志不捨地說，「我怎麼覺得，他在道別？」

「蘇貞昌，是我第一個『全程』跑的『台北縣長』」，羅友志在其臉書發文透露，蘇貞昌剛上任台北縣長時，當時擔任記者的他曾從隨扈、警察口中聽到抱怨他「真衝！」，當時對他的印象不是很好。

後來羅友志有次在電視台中第一次和蘇貞昌吃飯，發現蘇貞昌不像一般的官員選擇同時和十幾家媒體聚餐，「名片換了一堆，可是隔天就忘」，而是每家單獨約，甚至連餐點都會顧慮到大家的喜好，「對我的長官，誰愛喝紅酒，誰不吃雞肉，誰喜歡餐前甜點，他都事先、餐前問的很清楚」，那一次，羅友志突然發現了蘇貞昌粗中帶細的一面。

羅友志結婚時，時任行政院長的蘇貞昌因為要事無法到場，但仍不忘送上最真誠的祝賀，蘇貞昌「硬是在南部親自用手機打電話給我這個新郎官，（對）我的家人一位一位說了道賀，讓所有人驚喜連連，我面子十足，他才掛了電話...」蘇貞昌的細心與體貼讓羅友志難以忘懷。

這次選後蘇貞昌盡全力謝票，羅友志認為，這是心細如塵的蘇貞昌「用最虔敬的心在跟他的夥伴們道別」、「也幫潰敗後的民進黨，用他的身段，留下一份感動的火種…」最後羅友志感性地說，「很榮幸，跟您共事過，謝謝縣長，台北縣曾經擁有過您」。

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