挺同成為敗選出口？ 尤美女拜託大家多關心同志朋友

2018-11-30 11:28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨九合一大敗，許多挺同婚立場鮮明的立委遭到壓力。民進黨立委尤美女今天受訪表示，可以了解到大家的壓力，如果當頭號戰犯可以讓台灣社會的激情狂飆後能冷靜下來，多多關心周遭的朋友、擁抱一下你的孩子，在這段期間有很多孩子已經被傷害的體無完膚，公投後根據通報已經有9位同志自殺身亡，2位自殺未遂，然後有23位受到霸凌，希望狂暴的社會要冷靜下來，選舉已經過了、公投也過了，回歸到台灣最美麗的風景是人，回歸到這樣的社會。

對於民進黨團總召柯建銘在29日賴清德邀集的立委座談會中，要尤美女「放過民進黨。」對此，尤美女回應，可以了解柯建銘的壓力，但台灣是言論自由的國家，大家都可以表達意見，可以了解大家壓力都非常大。

而有綠委昨天在行政立法協調會中轉述基層當著總統蔡英文的面，要求蔡英文開除尤美女。對此，尤美女回應，「大家都可以表達意見。」

民進黨團總召柯建銘今天受訪表示，有關公投結果一定要面對，就是大家的共識，其中同婚問題一樣要面對，既然民法派已經輸了，那就是要立專法，不要再堅持個人意見，大家要有共識，坦然面對這件事。

至於同婚專法要怎麼修，柯建銘表示，「那是後面的事」，尤美女在同婚上的主張大家很清楚，但希望所有人要有共識，不要再堅持個人意見。

柯建銘說，以核養綠公投通過後，就是必須要修電業法，至於什麼時候要達成非核家園，假如2025年顯然達不到的話，還是要面對。

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